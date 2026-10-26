Nationalfeiertag - Stichwort: Österreich im EU-Vergleich

Zum Nationalfeiertag hat Eurostat einen Vergleich bedeutender statistischer Kennzahlen von Österreich im Vergleich zum Durchschnitt aller Partnerländer der Europäischen Union veröffentlicht. So sorgt Österreich mit seinen 9,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern oder zwei Prozent der EU-Gesamtbevölkerung mit 56.300 Euro pro Kopf für 2,7 Prozent des Bruttoinlandprodukts der Union. Die Beschäftigungsquote liegt mit 78 Prozent um zwei Punkte höher als im Gesamt-Durchschnitt.

Bei der Geburt haben Herr und Frau Österreicher 60 gesunde Lebensjahre zu erwarten, im EU-Durchschnitt sind es allerdings mit 65 Jahren gleich um fünf mehr. Auch beim schnellen Internet hinkt die Alpenrepublik etwas hinterher, besagen die Eurostat-Daten: Hierzulande haben 76 Prozent der Haushalte "High-Speed Internet", in der EU sind es 86 Prozent.

phs/wim