Nationalrat: Bessere Lebensmittel-Bevorratung beschlossen

Der Nationalrat hat am Mittwochnachmittag die gesetzlichen Voraussetzungen für eine bessere Lebensmittel-Bevorratung geschaffen. Der entsprechende Beschluss fiel einstimmig. Wie Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) betonte, sei Lebensmittelversorgung keine Selbstverständlichkeit. Daher sei es notwendig, die Vorkehrungsmaßnahmen auszubauen.

Eine zentrale Rolle fällt dem Landwirtschaftsressort über Verordnungen zu. Die FPÖ begründete, dass sie - ebenso wie die Grünen - die Stimmen für die notwendige Verfassungsmehrheit besteuerte, damit, dass es nun auch eine Zustimmung im Hauptausschuss brauche.

Unter anderem ist vorgesehen, dass es schon im Vorfeld eine strategische öffentliche oder eine verpflichtende private Vorsorge geben muss. Dazu soll es auch eine Abfrage des Regellager-Bestandes geben, um Klarheit zu schaffen, wie viel Vorräte es braucht. Der Handel werde im Fall von Verpflichtungen entsprechend staatlich entschädigt. Wie SP-Mandatarin Elisabeth Feichtinger ausführte, werde auch sicher gestellt, dass im Krisenfall keine Wucherpreise geschaffen werden müsse sondern der Preis-Mittelwert der vergangenen zwölf Monate herangezogen wird.

