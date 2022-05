Nationalrat: Die Plenarwoche 2 - Budget-Anpassungen

5. BAU

Mit einer Novelle sollen gesetzliche Grundlagen für die Ausstellung einer Service-Karte für aktive bzw. nicht in Beschäftigung stehende Bauarbeiter geschaffen werden, die Ansprüche gegenüber der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse haben und über keine Bau-Identitätskarte verfügen. Das betrifft auch aus dem Ausland entsendete bzw. überlassene Arbeitnehmer.

6. BUDGET

Vor allem die russische Aggression in der Ukraine und deren Folgen machen budgetäre Anpassungen notwendig. Ungeplante Ausgaben sind etwa für die Sicherstellung einer nationalen strategischen Gasreserve, das Energie-Entlastungspaket sowie für die Hilfsmaßnahmen für vertriebene Ukrainer notwendig. Zusätzliche Mittel sieht die Regierungsvorlage darüber hinaus für die Hospiz- und Palliativversorgung, die Gesundheitsförderung und die Suizidprävention vor. Auch in Zusammenhang mit Corona werden weitere Budgetmittel benötigt. Gleichzeitig wird aufgrund des niedrigeren Wirtschaftswachstums ein Rückgang bei den Einnahmen erwartet.

In Zahlen bedeutet dies, dass das Defizit um 6,5 Mrd. auf 19,1 Mrd. Euro steigt. Die Novelle sieht gegenüber der bisherigen Budgetplanung einen Anstieg der Auszahlungen um 4,9 Mrd. auf 104 Mrd. Euro und einen Rückgang der Einzahlungen um 1,6 Mrd. auf 84,8 Mrd. Euro vor.

7. WERTPAPIERE

Die Informationspflichten für Geschäfte mit professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien sollen durch eine Novelle des Börsegesetzes, des Wertpapieraufsichtsgesetzes und des Kapitalmarktgesetzes gelockert werden. Die Kommunikation zwischen Wertpapierfirma und Kunde soll außerdem künftig in elektronischer Form erfolgen, wobei für Kleinanleger auf Wunsch die Papierform erhalten bleiben kann.

8. STUDIENBEIHILFE

Die Studienbeihilfe wird auf neue Beine gestellt und erhöht. Die einzelnen Beihilfensätze sollen zwischen 8,5 und 12 Prozent steigen. Gesamt sollen 68 Millionen pro Jahr mehr fließen. Grundsätzlich reformiert wird das System der Beihilfenberechnung. Bisher wurden von einer fiktiven Höchstbeihilfe bestimmte Abschläge je nach Lebensumständen der Studierenden vorgenommen. Künftig soll die Berechnung umgekehrt funktionieren und nach einem "Baukastensystem" bestimmte Zuschläge zum Basisbetrag von 335 Euro dazukommen.

9. Entschließung HOCHSCHULEN

Ein unverbindlicher Entschließungsantrag der NEOS will ein bundesweites Standortkonzept für Hochschulen mit klarer Schwerpunktsetzung.

10. RH-Berichte KULTUR

Gemeinsam behandelt werden drei Rechnungshof-Berichte aus dem Kultur-Bereich, die allesamt keine allzu große Aufmerksamkeit erhielten, zum Burgtheater, zum Bundesdenkmalamt sowie zur ART for ART Theaterservice GmbH.

11. RH-Berichte VERWALTUNG

Mehrere Rechnungshof-Berichte, die in einem verhandelt werden, betreffen Ministerien bzw. Verwaltung. So vermissten die Prüfer in mehreren Regierungsressorts verbindliche Regelungen für Sponsoring und sonstige Zuwendungen. In einem weiteren Report wurde auf IT-Sicherheitslücken in mehreren Ministerien und dem Bundeskanzleramt hingewiesen. Zudem sei die Vorbereitung auf IT-Notfälle mangelhaft.

12. RH-Berichte DIVERSES

Ein Rechnungshof-Bericht den sozialen Wohnbau in Wien betreffend kritisiert das Fehlen einer Obergrenze der bei Bauvorhaben als angemessen gewerteten Gesamtbaukosten. Der Einkommensbericht des Rechnungshofs zu seiner Kontrolle unterliegenden Unternehmen wiederum zeigt ein durchschnittlichen Einkommen der Mitglieder des Vorstands beziehungsweise der Geschäftsführung von 220.600 Euro, wobei Frauen mit durchschnittlich 179.400 Euro nur 77,3 Prozent des Einkommens ihrer männlichen Pendants erhielten.

