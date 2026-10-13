Nationalrat: Die Plenarwoche 2 - FMA

6. GELDWÄSCHE

Ein von der EU vorgegebenes Gesetzespaket soll sich Themen wie Geldwäsche widmen. Konkret soll es neue Standards für Register der wirtschaftlichen Eigentümer geben. Dabei soll die Einsicht aus berechtigtem Interesse verbessert werden. Zudem soll die Verfahrensdauer durch verbindliche Vorgaben verringert werden. Durch eine Verbesserung der Verfahrensabläufe soll es der Registerbehörde ermöglicht werden, innerhalb von zwölf Arbeitstagen entscheiden zu können. Auch sollen die Befugnisse der Behörde erweitert werden. Sie soll beispielsweise Inspektionen vor Ort durchführen können.

7. FMA

Die Unabhängigkeit der Finanzmarktaufsicht soll ausgeweitet werden. Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte soll es etwa künftig spezielle "Abkühlungsphasen" für Mitglieder des Vorstands sowie FMA-Bedienstete beim Wechsel in ein beaufsichtigtes Unternehmen geben. Die maximale Funktionsdauer als Mitglied des Vorstands der FMA soll mit 14 Jahren festgelegt werden. Neu geregelt werden auch Anzeigepflichten von Kreditinstituten. Transaktionen, die als "prudenziell relevant" eingestuft werden, sollen vor ihrer Durchführung der FMA angezeigt werden.

8. STEUERABKOMMEN

In einer Debatte behandelt werden vier Staatsverträge zu Finanzthemen. Geändert werden dabei die Abkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerungen mit der Schweiz und Katar. Ein neues Abkommen dieser Art gibt es zwischen Österreich und Andorra. Überarbeitet wird auch die internationale Amtshilfe in Bezug auf den Informationsaustausch. Bisher waren dort die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer sowie die Umsatzsteuer angeführt gewesen, nun wird die Mindeststeuer ergänzt.

9. FINANZINSTITUTIONEN

Geregelt werden Österreichs Beiträge an internationale Finanzinstitutionen. Das damit verbundene Volumen beläuft sich auf insgesamt 171,3 Millionen Euro.

10. ENERGIESICHERHEIT

Verabschiedet wird ein Paket zur Erhöhung der Versorgungssicherheit mit Energie. So soll unter anderem die Regelung zur Vorhaltung von Gas für Stromerzeugungsanlagen bis 2029 verlängert werden. Weiters soll unter anderem die Datenlage über die Versorgung mit Erdölprodukten verbessert werden. Mineralölraffinerien sollen künftig zur Erstellung eines Versorgungssicherheitskonzepts verpflichtet und Mitteilungspflichten für sie verankert werden.

11. Bericht JUGENDBESCHÄFTIGUNG

Behandelt wird ein Bericht des Wirtschaftsministers zur Situation der Jugendbeschäftigung und Lehrlingsausbildung in Österreich in den Jahren 2024 und 2025. Angesichts einer schwachen und überwiegend rückläufigen wirtschaftlichen Entwicklung habe sich die Zahl der Lehrbetriebe auf einem Tiefststand befunden, heißt es in dem Report. Konkret sei der Anteil von Jugendlichen, die eine Lehre beginnen, innerhalb weniger Jahre von rund 40 auf unter 35 Prozent gesunken. Die Zahl der Lehrbetriebe schrumpfte 2025 auf rund 25.000.

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WEB http://www.fma.gv.at