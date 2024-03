Nationalrat: Die Plenarwoche 2 - Gebührenstreichung

3. GRUNDBUCH

Um den Erwerb von Eigentum zu erleichtern, sollen die Grundbucheintragungsgebühr für Eigenheime bis zu einer Bemessungsgrundlage von einer halben Million und etwaige Pfandrechtseintragungsgebühren in der gleichen Höhe vorübergehend entfallen. Voraussetzung dafür ist, dass die neu gebaute oder angeschaffte Wohnimmobilie selbst genutzt wird und der Befriedigung eines dringenden Wohnbedürfnisses dient. Gelten wird die Gebührenbefreiung nur für nach dem 31. März 2024 abgeschlossene Rechtsgeschäfte. Zudem soll sie bloß zwischen Juli 2024 und Juli 2026 - also für zwei Jahre befristet - beantragbar sein. Nicht davon erfasst sind vererbte oder geschenkte Immobilien.

Weiters sollen 60 Millionen Euro für den sogenannten "Wohnschirm" bereitgestellt werden, um "den kontinuierlich hohen Unterstützungsbedarf infolge der anhaltenden Teuerungswelle" zu decken. Dieser unterstützt Mieterinnen und Mieter, die aufgrund von Mietschulden von Wohnungsverlust und Delogierung bedroht sind. Auch bei Energiekostenrückständen können Unterstützungsleistungen gewährt werden.

Erhöht werden die Mittel für den "Reparaturbonus" - und zwar um 50 auf 133 Millionen. Dadurch soll eine Ausweitung der Förderung auf weitere Produktkategorien ermöglicht werden.

4. ROTES KREUZ

Eine Änderung des Rotkreuzgesetzes soll sicherstellen, dass das Österreichische Rote Kreuz und seine Zweigvereine abgabenrechtlich weiterhin als Körperschaften des öffentlichen Rechts behandelt werden können.

5. ENERGIEKOSTENZUSCHUSS

"Neue Selbstständige" sollen auch für das Jahr 2023 einen Energiekostenzuschuss von 410 Euro erhalten können. Eine derartige Zuwendung hat es bereits für das Jahr 2022 gegeben. Die Auszahlung soll in Form einer einmaligen Gutschrift auf das Versicherten-Beitragskonto im dritten Quartal 2024 erfolgen.

6. Bericht KMU

Behandelt wird (auf Verlangen der NEOS) der aktuelle KMU-Bericht. Diesem zu Folge hat es in Österreich 2022 rund 601.300 kleine und mittlere Unternehmen gegeben, was einem Anteil von 99,8 Prozent aller Unternehmen entspricht. Mehr als 2,4 Millionen Personen und damit zwei Drittel aller Beschäftigten in der Wirtschaft hatten ihren Arbeitsplatz in einem KMU. Der Umsatz belief sich auf 626 Milliarden bzw. 58 Prozent der gesamten Umsätze der marktorientierten Wirtschaft.

7. AGRAR-AUSBILDUNG

Die betriebliche Ausbildung in der Land- und Forstwirtschaft soll künftig österreichweit einheitlich geregelt werden. Außerdem sieht das vorliegende Gesetz die Schaffung eines neuen Lehrberufs "Berufsjagdwirtschaft" und einen Entfall der Gebühren für Meisterprüfungen vor. Auch die Eintragungsfähigkeit des Meistertitels in amtliche Urkunden wird festgelegt.

