12. RH-Bericht - GESUNDHEIT

In einer gemeinsamen Debatte werden unterschiedliche Berichte mit Bezug zum Gesundheitswesen debattiert. Unter anderem zur Diskussion steht ein Report zur Ärztekammer, der wegen seiner Empfehlung zur Entmachtung der Länderkammern für einiges Aufsehen gesorgt hatte. Weitere Berichte betreffen die AUVA bezüglich einer mangelnden Koordination bei Neubau-Proekten, den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds und die ELGA, wobei bei der Erstellung des Reports 2024 unnötige Doppeluntersuchungen wegen der Unvollständigkeit der Gesundheitsakte angeprangert wurden.

13. RH-Bericht - INSOLVENZ

In der zweiten Sammel-Debatte zu Rechnungshofberichten sticht der Report zum Insolvenzentgeltfonds heraus. Denn empfohlen wurde die Anhebung des Beitragssatzes, die aber in Teilen der Koalition höchst unpopulär ist. Ferner bemängelten die Prüfer, dass das System in Teilen zu Fehlanreizen führe. Ein weiterer Bericht setzte sich kritisch mit der Altersteilzeit auseinander, die als teuer und untauglich, ältere Dienstnehmer im Arbeitsprozess zu halten, bewertet wurde.

14. RH-Bericht - PAIS

Im Zentrum der dritten Rechnungshof-Debatte steht ein Report über die "Versorgung von Personen mit postakuten Infektionssyndromen". Vermisst wird eine exakte Definition des Krankheitsbildes sowie eine gute Datenlage. Angeregt wurde, zeitnah eine länderübergreifende Gesamtstrategie für die Versorgung zu erarbeiten.

15. RH-Bericht - PSYCHIATRIE

Die nächste Gruppe an Rechnungshof-Berichten befasst sich wieder mit dem Sozial- bzw. Gesundheitsbereich. Auf liegt etwa ein Report, der eine große psychiatrische Unterversorgung von Kindern und Jugendlichen in Österreich sieht. Bei der Prüfung der ärztlichen Versorgung im niedergelassenen Bereich stellte der Rechnungshof Verbesserungsbedarf bei der ambulanten Versorgung fest. Gefordert wurde eine Optimierung der vorhandenen finanziellen Ressourcen.

16. RH-Bericht - ÖBB

Mehrere Rechnungshof-Berichte drehen sich um den Verkehrsbereich, speziell um die ÖBB. Die Prüfer hielten dabei Defizite bei der Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Bundesbahnen - bei stark gestiegenen Fahrgastzahlen - fest. Bei einem Bericht zum Klimaticket wird kritisiert, dass trotz des Verkaufserfolgs die erwarteten positiven Effekte auf die Treibhausgasemissionen im Vergleich zum finanziellen Aufwand eher gering seien. In einem weiteren Report kritisiert der Rechnungshof, dass ÖBB und Post bei Liegenschaftsverkäufen durch den Verzicht auf offene Ausschreibungen erhebliche Erlöspotenziale ungenutzt gelassen hätten.

17. RH-Bericht - NEBENTÄTIGKEITEN

Bei einer Prüfung in diversen Ministerien und Bundesländern war keine der überprüften Stellen in der Lage, eine vollständige Übersicht über die Nebentätigkeiten der Bediensteten vorzulegen. Zudem wurde die Konzentration auf wenige Beschäftigte kritisch angemerkt. Im Zuge einer Prüfung des Personalmanagements bei den großen heimischen Forschungsförderern - der Forschungsförderungsgesellschaft und dem Wissenschaftsfonds - ortete der Rechnungshof einen stärker ausgeprägten Gender Pay Gap als im öffentlichen Bundesdienst. Weiters forderten die Prüfer in einem Bericht ein zielgerichteteres Vorgehen bei der Förderung von Batterieforschung. Bei der Prüfung der "Agentur für europäische Integration und wirtschaftliche Entwicklung" wird bemängelt, dass die beteiligten Ministerien Steuerung und Kontrolle unzureichend wahrgenommen hätten.

18. Erste Lesung - ASYL

In einer "Ersten Lesung" wird ein Gesetzesantrag der Grünen behandelt. Sie wollen eine Regelung, dass auch nach einem Negativ-Bescheid in erster Instanz eine Beschäftigungsmöglichkeit für Asylwerber bestehen bleibt, solange sie sich im Bundesgebiet aufhalten dürfen.

19. Erste Lesung - PAKETSTEUER

Die FPÖ beantragt ein Gesetz zur Abschaffung der Paketsteuer.

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