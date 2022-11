Nationalrat: Die Plenarwoche 3 - Soziales und Gesundheit

MITTWOCH, 15.11. - Beginn 9 Uhr:

1. BUDGET - SOZIALES

Ein Plus von 18,2 Prozent ist für den Bereich Soziales und Konsumentenschutz vorgesehen. Das ergibt ein Budget von 5,04 Milliarden. Grund für das Plus ist in erster Linie die Pflegereform. Der Anteil des Konsumentenschutzes beträgt 6,7 Millionen nach 6,45 Mio. in diesem Jahr. Für den Pensionsbereich sind gar fast 14 Milliarden reserviert. Das sind um 16,2 Prozent mehr als heuer. Der starke Anstieg ergibt sich durch die überdurchschnittliche Pensionsanpassung.

2. BUDGET - GESUNDHEIT

Den erwarteten Rückgang gibt es im Gesundheitsbudget angesichts der geringer werdenden Ausgaben zur Pandemie-Bekämpfung. Auszahlungen in der Höhe von 2,86 Mrd. Euro bedeuten ein Minus von 37,9 Prozent. Mehr Geld braucht dagegen etwa der Zweckzuschuss für die Krankenanstalten und die Kinderimpfungen.

3. BUDGET - ARBEIT

Für den Bereich Arbeit sind im Haushaltsentwurf Ausgaben in der Höhe von 9,27 Mrd. veranschlagt. Das ist ein Minus von 6,3 Prozent. Grund dafür sind vorrangig zu erwartende geringere Auszahlungen für Kurzarbeit sowie das Auslaufen einer Corona-Joboffensive. Auf der anderen Seite werden eine Fachkräfte-Offensive und das Pflegestudium budgetär wirksam.

4. BUDGET - WIRTSCHAFT

Gleich um 1,1 Milliarden und damit um fast 45 Prozent steigt das Budget für die Wirtschaft. Geld braucht man für Wirtschaftsförderungsprogramme, den Tourismus, der neu in diesem Ressort eingegliedert ist, sowie für temporäre Dotierungen von Sonderprogrammen. Alleine gut zwei Milliarden fließen in die Investitionsprämie, 850 Millionen in den Energiezuschuss für Unternehmen.

5. BUDGET - LANDWIRTSCHAFT

Für den Bereich Landwirtschaft sind 2023 Auszahlungen von insgesamt 2,94 Mrd. Euro vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang von 2,7 Prozent. Real handelt es sich aber nach Berechnungen des Budgetdiensts um ein Plus von 2,2 Prozent. Denn die niedrigeren Auszahlungen hängen damit zusammen, dass das Ressort die Zuständigkeiten für Tourismus, Telekommunikation, Breitbandausbaus, Bergbau und Zivildienst verloren hat.

6. BUDGET - BILDUNG/WISSENSCHAFT

Für den Bereich Bildung sieht der Budgetentwurf eine Mittelsteigerung auf 11,25 Mrd. Euro vor, etwas über eine Milliarde mehr, als für 2022 veranschlagt war. Der größte Teil geht wie üblich auf den Personalbereich.

Bei der Wissenschaft wird der größte Brocken des Budgetkuchens für die Universitäten aufgewendet. 5,9 Milliarden hat das Bildungsressort für die Wissenschaft zu verwalten. Das Plus beträgt gut 302 Millionen.

bei/dru