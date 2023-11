Nationalrat: Die Plenarwoche 3 - Soziales und Gesundheit

MITTWOCH, 22.11 - Beginn 9 Uhr:

2.6. SOZIALES

Für Soziales und Konsumentenschutz stehen 2024 knapp 5,9 Milliarden zur Verfügung, ein Plus von 846 Millionen. Noch deutlich höher sind die Ausgaben für den Pensionsbereich. 16,6 Milliarden müssen für die Pensionsversicherung aufgewendet werden, dazu kommen noch 12,8 Milliarden für die Ruhensbezüge der Beamten. Gesamt beträgt das Plus für die Pensionen zusammengerechnet vier Milliarden. Die Erhöhung der Pensionen um 9,7 Prozent sowie das vorübergehende Aussetzen der Aliquotierung sorgen für das außerordentlich starke Plus. Die Erhöhung des Sozialbudgets ergibt sich unter anderem aus der stärkeren Dotierung des Pflegefonds und diversen Maßnahmen zur Armutsbekämpfung.

2.7. GESUNDHEIT

Ein gehöriges Plus von 393 Millionen auf 3,2 Milliarden sieht der Haushaltsentwurf für den Bereich Gesundheit vor. Die Minderausgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden durch höhere Mittel für den Finanzausgleich und Sofortmaßnahmen wie die Finanzierung von 100 neuen Kassenstellen überkompensiert.

2.8. ARBEIT

Fast 200 Millionen mehr gibt es für den Bereich Arbeit, für den 9,5 Milliarden budgetiert sind. Mehr Mittel für die aktive Arbeitsmarktpolitik sollen vor allem Asylberechtigten und Menschen mit Behinderung zu Gute kommen.

2.9. WIRTSCHAFT

3,25 Milliarden werden für die Wirtschaft reserviert, was ein Minus von 270 Millionen bedeutet. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf niedrigere Aufwendungen für die Investitionsprämie zurückzuführen. Auch die Ausgaben für den Tourismus werden zurückgefahren, da Corona-Hilfen auslaufen. Fast 18 Millionen weniger gibt es für die angewandte Forschung.

2.10. AGRAR

Land- und Forstwirtschaft können sich über zusätzliche Mittel von fast 130 Millionen freuen, was das Budget auf über drei Milliarden steigen lässt. Vor allem die Aufwendungen für den Waldfonds und die Gemeinsame Agrarpolitik werden hier schlagend.

2.11. BILDUNG UND WISSENSCHAFT

Einen besonders starken Anstieg gibt es für den Bereich Wissenschaft und Forschung mit 479 Millionen auf 6,4 Milliarden. Das Bildungsbudget wächst um 263 Millionen auf 11,5 Milliarden. Letztere Steigerung ist insbesondere auf höhere bzw. zusätzliche Auszahlungen für Kostenersätze des Bundes für Landeslehrer und Bundespersonal zurückzuführen. Speziell die Gehaltserhöhungen spielen hier eine Rolle. Die öffentlichen Universitäten bekommen um 220 Millionen mehr als im gerade auslaufenden Budget. Für die Fachhochschulen ist ein Anstieg um 96 Millionen budgetiert.

2.12. JUGEND

Das Jugend-Budget ist in jenes für Familien integriert. Vorgesehen ist etwa eine Erhöhung der Bundesjugendförderung.

bei/ham