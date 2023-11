Nationalrat: Die Plenarwoche 4 - Klima, Verteidigung

DONNERSTAG, 23.11. - Beginn 9 Uhr:

2.13. FAMILIE UND FRAUEN

Das Budget für Familie ist mit 8,8 Milliarden dotiert, was ein Plus von 719 Millionen nach sich zieht. Der Großteil des Anstiegs geht auf Verbesserungen bei der Familienbeihilfe und des Kinderbetreuungsgelds zurück. Für Frauen fließen 33,6 Millionen, was ein großes Plus von 38 Prozent bedeutet. Maßgeblich dabei sind mehr Mittel für Frauen-Schutzunterkünfte.

2.14 VERTEIDIGUNG

Mit einem Plus von 697 Millionen auf 4,1 Milliarden gehört das Verteidigungsressort zu den Gewinnern des Budgets 2024. Damit wird eine deutliche Erhöhung der Investitionen um knapp 475 Millionen ermöglicht. Auch Sach- und Personalaufwand werden stärker berücksichtigt.

2.15. KLIMA, MOBILITÄT, INNOVATION

Für Klima, Umwelt und Energie hat die Regierung für 2024 3,8 Milliarden reserviert, ein Plus von 171 Millionen. Knapp die Hälfte des Geldes ist für die "Grüne Transformation" vorgesehen. Geplant ist unter anderem eine Sanierungsoffensive mit Förderungen zur Transformation im Gebäudesektor.

Das Mobilitätsbudget steigt im kommenden Jahr um 423 Millionen auf 5,9 Milliarden, was vor allem auf höhere Aufwendungen für das Klimaticket, das im kommenden Jahr 18-Jährigen kostenlos zur Verfügung stehen wird, zurückzuführen ist. 652 Millionen stehen dem Klimaschutzministerium für Forschung zur Verfügung.

2.16. FINANZEN

Zum Abschluss wird das Budget des Finanzministers selbst besprochen. Stark steigen die Ausgaben in der Finanzverwaltung, nämlich um fast 299 Millionen. Wieder einmal sind es die Personalkosten, aber in noch deutlich stärkerem Ausmaß der Breitbandausbau, die hier die Mehrausgaben begründen. Fast 1,7 Milliarden mehr sind für den Finanzausgleich vorgesehen, der Ländern und Gemeinden deutlich mehr Mittel beschert, etwa über einen Zukunftsfonds. Um gleich 52 Prozent sinkt dagegen das Budget für das Bundesvermögen, da deutlich weniger für Stromkostenzuschuss und Covid-Hilfen reserviert ist. Für den Bereich Finanzierungen, der mit 9,15 Milliarden budgetiert ist, ist ein Anstieg von 5,5 Prozent vorgesehen.

Im Anschluss an die Finanzen kommt es zur Schlussabstimmung über Bundesfinanzrahmen und Budget.

bei/ham