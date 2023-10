Nationalrat: Die Plenarwoche 5 - Ehrenzeichen

DONNERSTAG, 19.10 - Beginn 9 Uhr:

1. Erste LESUNG - BUDGET

Der Haushaltsentwurf von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) wird einer ersten Aussprache unterzogen - einer Ersten Lesung. Traditionell wird das Budget zu diesem Anlass von der Opposition zerpflückt. Brunner kann für sich in Anspruch nehmen, dass man mit einem geplanten Defizit von 2,7 Prozent des BIP wieder die EU-Regeln einhalten kann. Andererseits ist der Abgang deutlich höher als noch im Frühling erwartet.

2. WAHLEN

Eine kleine Wahlrechtsnovelle widmet sich der Briefwahl. Aufgesetzt wird auf der relativ neuen Regelung, wonach das Verkleben des kleineren Kuverts, in dem der Stimmzettel liegt, bei der Briefwahl nicht mehr als unzulässige Markierung des Stimmzettels gewertet wird. Nun wird für das Wählen in der Wahlzelle eine analoge Regelung verankert. Demnach soll auch hier das Zukleben des Wahlkuverts nicht automatisch zu einer ungültigen Stimme führen.

3. FORUM VERFASSUNG

Bei der Stiftung Forum Verfassung, die die Bedeutung der Bundesverfassung und des Verfassungsgerichtshofs stärker in das Bewusstsein der Bevölkerung rücken soll, werden Bestimmungen zur Arbeitsweise des Vorstands und des Kuratoriums der Stiftung präzisiert. Dabei werden etwa die Übertragung von Stimmrechten, Beschlüsse per Video- bzw. Telefonkonferenz sowie Umlaufbeschlüsse ermöglicht.

4. JÜDISCHE GEMEINDEN

Die Zuwendungen des Bundes für das jüdische Leben in Österreich werden deutlich erhöht. Die seit 2020 an die Israelitische Religionsgemeinschaft überwiesenen Sonder-Gelder werden rückwirkend mit Jahresbeginn von vier Millionen jährlich auf sieben Millionen aufgestockt. Zudem sollen die Verwendungsmöglichkeiten erweitert werden. So wird es künftig etwa auch gestattet sein, die Mittel für Stipendien zu verwenden und so den Schwerpunkt "junge Generation" zu unterstreichen.

5. EHRENZEICHEN

Geschaffen wird die Möglichkeit, Ehrenzeichen abzuerkennen. Festgelegt wird dabei, unter welchen Voraussetzungen eine verliehene Auszeichnung widerrufen werden kann. Dazu gehören etwa gerichtliche Verurteilungen wegen vorsätzlich begangener strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben oder die sexuelle Integrität, vorsätzlich begangene Straftaten gegen verfassungsmäßige Einrichtungen Österreichs, Verstöße gegen das Verbotsgesetz oder eine seinerzeit führende Rolle in einer nationalsozialistischen Organisation. Zudem wird mit dem Gesetz auch die ausdrückliche Aberkennung eines Ehrenzeichens nach dem Tod des Geehrten ermöglicht. Ein im Bundeskanzleramt eingerichteter Ehrenzeichenbeirat soll diesbezüglich Empfehlungen abgeben.

