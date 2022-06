Nationalrat: Die Plenarwoche 5 - Oberstufen-Reform

11. Entschließung BÜRGSCHAFTEN

Die Opposition beantragt gemeinsam die Erhebung von Daten etwa zur Anzahl jener Frauen, die durch Bürgschaften in Privatkonkurs geschlittert sind, Bürgschaften für ihren Mann übernommen haben oder eine Schuldnerberatung aufgesucht haben.

12. Entschließung EIER

Gemäß einem zur Debatte stehenden Antrag sollen die Regeln zur Haltbarkeit von Frischeiern evaluiert werden. Konkret geht es um Mindesthaltbarkeitsdaten und Verkaufsfristen. Derzeit beträgt die Haltbarkeitsfrist von Frischeiern 28 Tage, verkauft werden dürfen sie aber nur bis zum 21. Tag.

13. OBERSTUFE

Die Regeln für die Oberstufe an Schulen werden wieder einmal geändert. Zwar soll 2023/2024 grundsätzlich auf die "semestrierte Oberstufe" umgestiegen werden, doch wird den Schulen viel Autonomie gewährt. Schulleitung und Schulgemeinschaftsausschuss können entscheiden, ob sie an ihrem Standort ab der 6. Klasse (AHS) bzw. 2. Klasse (BMHS/berufsbildende mittlere und höhere Schulen) eine semestrierte oder die altbekannte ganzjährige Oberstufe führen. Weiters ist in der Novelle vorgesehen, dass Schulen schulautonom alternative Pflichtgegenstände (vor allem Wahlpflichtgegenstände) anbieten können, die semester- oder unterrichtsjahrweise wählbar sind. Gleichzeitig sollen sie die Möglichkeit bekommen, das Stundenausmaß für einzelne Unterrichtsgegenstände auf ein vorgegebenes Mindestmaß zu reduzieren.

14. Entschließung UKRAINE

In einem gemeinsamen Entschließungsantrag fordern die Koalitionsparteien die Verfolgung mutmaßlicher Kriegsverbrechen bei der russischen Aggression in der Ukraine. Österreich soll sich demnach auf internationaler und europäischer Ebene dafür einsetzen, dass Beweise für Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen systematisch ausgewertet und rasch Strafverfahren durchgeführt werden können.

15. Entschließung SEXUALISIERTE GEWALT

Ein Entschließungsantrag der NEOS hat zum Ziel, dass die durch die russische Armee in der Ukraine verübe sexualisierte Gewalt im Rahmen einer Fact-Finding-Mission aufgeklärt wird. Der Außenminister soll sich für eine entsprechende Initiative einsetzen.

16. Erste Lesung RECHNUNGSHOF

Ein Gesetzesentwurf der SPÖ hat neben der Ausweitung von Kontrollrechten des Rechnungshofs auch einen neuen Wahlmodus für den Vorsitz zum Inhalt. Demnach sollen Präsidentin oder Präsident vom Nationalrat mit Zwei-Drittel-Mehrheit gewählt werden.

