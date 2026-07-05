05.07.2026 05:02:00

Nationalrat: Die Plenarwoche 6 - Reparaturen

17. JUSTIZ

Das sogenannte ESAP-Justizgesetz soll EU-Vorgaben zur Einrichtung eines zentralen europäischen Zugangsportals in jenen Gesetzen umsetzen, die im Zuständigkeitsbereich des Justizministeriums liegen. Der ESAP dient dazu, dass bestimmte Unternehmensunterlagen in einem einfachen und strukturierten Format unionsweit abrufbar sind. Das soll beispielsweise Jahres- und Konzernabschlüsse und bestimmte Informationen von börsennotierten Aktiengesellschaften betreffen.

18. RECHTSANWÄLTE

Der rechtliche Rahmen für das Pensionssystem der österreichischen Rechtsanwaltschaft wird neu aufgestellt. So sollen die bisher neun gesonderten Pensionseinrichtungen der Rechtsanwaltskammern durch eine gemeinsame "Versorgungseinrichtung der österreichischen Rechtsanwaltschaft" abgelöst werden. Dafür müssen sechs der Kammern einen Gründungsbeschluss fassen.

19. REPARATUREN

Hersteller bestimmter Verbraucherprodukte - beispielsweise Smartphones und Tablets oder Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen und Geschirrspüler - werden zur unentgeltlichen Reparatur verpflichtet bzw. dazu, sie zu einem angemessenen Preis anzubieten. Definiert werden dabei die zu reparierenden Teile und der Zeitraum der Verpflichtung, der je nach Produkt zwischen sieben und zehn Jahren ab letztem Inverkehrbringen des Modells beträgt.

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