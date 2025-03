Nationalrat: Die Plenarwoche im Detail 1

Der Nationalrat tritt erstmals seit der Wahl wieder zu einer Plenarwoche mit zwei regulären Sitzungen zusammen. Die wichtigsten Beschlüsse betreffen den Vorsitz des Nationalfonds, der nun nicht mehr zwingend vom Nationalratspräsidenten ausgeübt werden muss, sowie eine vom VfGH erwirkte Reform der ORF-Gremien. Für eine "Dringliche Anfrage" wären seitens der Opposition zunächst die Grünen am Zug.

Im Folgenden die Plenarwoche im Detail:

MITTWOCH, 26. März - Beginn 9 Uhr:

1. Aktuelle Stunde - KLIMA

Gestartet wird die Plenarwoche mit einer "Aktuellen Stunde", für die erstmals in dieser Gesetzgebungsperiode die Grünen das Thema vorgeben konnten. Es lautet: "In Deutschland wird in den Klimaschutz investiert, in Österreich drohen zukunftsvergessene Kürzungen. Reißen Sie das Ruder noch herum, Herr Finanzminister!"

2. ORDNER

Gewählt wird ein neuer Ordner. Die Aufgabe von Nikolaus Scherak übernimmt Johannes Gasser (beide NEOS).

3. Entschließung BEHINDERTE

Die Grünen beantragen die Erstellung eines Berichts über die gesundheitliche Situation und Versorgung von Menschen mit Behinderungen. Einhellige Zustimmung deutet sich an.

4. BUDGETPROVISORIUM

Kaum beschlossen wird das gesetzliche Budgetprovisorium schon wieder geändert. Denn es muss an die neue Ressortverteilung angepasst werden. Damit soll etwa sicher gestellt werden, dass dem neuen Ressort für Frauen, Wissenschaft und Forschung auch die erforderlichen Budgetmittel zur Verfügung stehen. Auch müssen etwa das Umweltbudget dem Landwirtschaftsministerium oder das Budget für aktive Arbeitsmarktpolitik dem Sozialministerium zugeordnet werden.

5. Vertrag LIECHTENSTEIN

Da der derzeit gültige Grenzvertrag zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über 60 Jahre alt ist und nicht mehr den technischen und praktischen Anforderungen der heutigen Zeit entsprechen soll, wird er nun geändert. Konkret haben die beiden Länder vereinbart, die bereits erstellten neuen und modernen Grenzurkunden - auf Basis von sogenannten ETRS89-Koordinaten - in den Vertrag aufzunehmen und im Bereich des Egelsees eine geradlinige Festlegung des Grenzverlaufs vorzunehmen.

bei/wim