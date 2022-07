Nationalrat: Die Plenarwoche im Detail 1 - "Aktuelle Stunde"

Der Parlamentskehraus beginnt mit Mittwoch und bringt den Abgeordneten drei ausführliche Plenartage. Die Beschlüsse gehen von der Abschaffung der Impfpflicht über das Aus für die Vollspaltenböden bis hin zur Pflegereform. Auch das Demokratiepaket steht zum Beschluss an. Für "Dringliche Anfragen" wären seitens der Opposition zunächst SPÖ und NEOS an der Reihe.

MITTWOCH, 6.7. - Beginn 9 Uhr:

1. AKTUELLE STUNDE

Die "Aktuelle Stunde" richtet sich an den Finanzminister mit dem von der ÖVP vorgegebenen Thema: "Rasche und wirkungsvolle Entlastung für die Menschen in schwierigen Zeiten!"

2. Volksbegehren KAUF REGIONAL

Das Volksbegehren "Kauf Regional" wurde von gut 146.000 Menschen unterfertigt, womit die für eine Behandlung im Nationalrat notwendige Hürde von 100.000 Unterstützungserklärungen übersprungen wurde. Unter den bisher 66 Volksbegehren nimmt es Rang 46 ein.

3. KMU

Die Pandemiefolgen für kleine und mittlere Unternehmen zu mildern versucht man mit dem KMU-Förderungsgesetz. Der bisher vorgesehene Haftungsrahmen wird von 750 Millionen auf eine Milliarde ausgeweitet.

In einer weiteren Gesetzesinitiative werden die im Bilanzbuchhaltungsgesetz, Wirtschaftskammergesetz, Wirtschaftstreuhandberufsgesetz, Ziviltechnikergesetz und Arbeiterkammergesetz eingeführten Bestimmungen zur Pandemie bis Jahresende verlängert. Dabei geht es einerseits um die Hemmung von Fristen, andererseits auch um die Online-Durchführung von Sitzungen und Versammlungen.

4. VERBRAUCHERVERTRÄGE

Verabschiedet werden zwei Regelungen, die sich gegen missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen und gegen unlautere Geschäftspraktiken richten. Dabei geht es um mehr Transparenz auf Online-Marktplätzen durch erweiterte Informationspflichten sowie um ein neues, verschärftes Sanktionenregime. Neue Verbote betreffen etwa die einheitliche Vermarktung von Produkten trotz geänderter Zusammensetzung in unterschiedlichen Ländern. Auch sollen Preisermäßigungen künftig so zu ergänzen sein, dass bei Rabatten der vorherige niedrigste Preis, der zumindest einmal innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen vor der Anwendung der Preisermäßigung in demselben Vertriebskanal angewendet wurde, anzugeben ist.

5. ÖSTERREICH-UNGARN

Ein Investitions-Förderungs- und Schutz-Abkommen mit Ungarn wird beendet. Davor waren schon einschlägige Vereinbarungen mit der Slowakei, Kroatien, Slowenien, Malta, der Tschechische Republik, Rumänien, Bulgarien, Estland, Litauen, Polen und Lettland in Folge eines EuGH-Spruchs beendet worden.

6. ARBEITSMEDIZIN

Eingeführt wird ein neuer arbeitsmedizinischer Fachdienst. Damit werden künftig auch Angehörige anderer Gesundheitsberufe wie etwa diplomierte Krankenpfleger oder Physiotherapeuten mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung für bestimmte Aufgaben wie die regelmäßige Begehung von Büroarbeitsplätzen herangezogen werden dürfen. Voraussetzung ist eine arbeitsmedizinische Spezialausbildung im Ausmaß von mindestens 208 Stunden. Die Fachaufsicht bleibt bei Arbeitsmedizinern.

bei/ham