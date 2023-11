Nationalrat: Die Plenarwoche im Detail 1 - Budgetbegleitgesetz

Das Budget prägt die kommende Nationalratswoche. Drei Tage lang wird über Begleitgesetz und Haushaltsentwurf debattiert, bevor am Donnerstag abgestimmt wird. Am Freitag folgen andere Beschlüsse, etwa zum neuen Realkostenmodell bei der Flüchtlingsbetreuung. Sonderformate wie "Aktuelle" oder "Fragestunden" gibt es nicht, Sonderaktivitäten wie "Dringliche Anfragen" wären nur Dienstag und Freitag möglich. Formal gehören die Sitzungen von Dienstag bis Donnerstag nämlich zusammen.

Im Folgenden die Plenarwoche im Detail.

DIENSTAG, 21.11 - Beginn 9 Uhr:

1. BUDGETBEGLEITGESETZ

31 Gesetzesvorhaben mit Budgetrelevanz sind im Budgetbegleitgesetz gebündelt. Die Kosten für die Maßnahmen sind für kommendes Jahr mit 763 Millionen angegeben. Zu den wichtigsten Themen gehört die Finanzierung von 100 Kassenstellen in gewissen Fachbereichen - etwa Allgemeinmedizin, Kinder- und Jugendmedizin, Frauenheilkunde, Psychiatrie, Dermatologie und Augenheilkunde. Haus- und Kinderärzten sowie Gynäkologen kann überdies ein Startbonus von bis zu 100.000 Euro gewährt werden, sofern sie für mindestens fünf Jahre einen Vertrag mit allen Krankenkassen abschließen.

Personen, die in der Zweiten Republik wegen einvernehmlicher gleichgeschlechtlicher Sexualkontakte strafrechtlich verfolgt bzw. verurteilt wurden, werden entschädigt. Konkret sieht der Entwurf eine Zahlung von 3.000 Euro für jedes aufgehobene Urteil bzw. von 500 Euro für jedes eingeleitete Ermittlungsverfahren nach den mittlerweile abgeschafften einschlägigen Strafparagrafen vor. Dazu kommen 1.500 Euro für jedes angefangene Jahr Freiheitsentzug. Mit einem Pauschalbetrag von 1.500 Euro sollen außerdem Personen entschädigt werden, die unter besonderen beruflichen, wirtschaftlichen oder gesundheitlichen Nachteilen zu leiden hatten.

Weiters wird die geplante Neugestaltung und Sanierung der KZ-Gedenkstätte Gusen auf eine rechtliche Grundlage gestellt und finanziell abgesichert. Die Gesamtkosten werden auf 65,4 Mio. Euro geschätzt, für 2024 sind 1,21 Mio. vorgesehen.

Viel Geld fließt im Umweltbereich. So ist etwa vorgesehen, in den Jahren 2024 bis 2026 zusätzlich eine Milliarde für den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen sowie 200 Mio. Euro für thermische Sanierungen nächstes Jahr zur Verfügung zu stellen. Weiters werden kommendes Jahr bis zu 83 Mio. Euro, im Jahr 2025 bis zu 78 Mio. Euro und in den Jahren 2026 und 2027 jeweils bis zu 51 Mio. Euro für den Bereich Kreislaufwirtschaft (inklusive Reparaturbonus) zur Verfügung gestellt. Die Umsatzsteuerbefreiung für Photovoltaikanlagen soll sowohl für die direkte Lieferung von Photovoltaik-Modulen an die Betreiber der Anlage als auch für die Installation der Module gelten und bis Ende 2026 befristet sein. Der Waldfonds, der Schäden etwa durch Borkenkäfer-Befall abfedert, wird mit zusätzlichen 100 Millionen Euro dotiert.

Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag wird um 0,1 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent gesenkt. Für Lehrlinge ist eine Reduktion von 2,4 auf 2,3 Prozent vorgesehen. Die Dienstgeberabgabe für geringfügig Beschäftigte wird auf 19,4 Prozent angehoben.

Die Spanische Hofreitschule soll künftig eine jährliche Basisförderung erhalten, und zwar in der Höhe von 2,5 Millionen. Erhöht wird die Basisabgeltung für Bundesmuseen und Bundestheater.

bei/ham