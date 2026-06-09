Nationalrat: Die Plenarwoche im Detail 1 - Budgetrede

Die am Mittwoch startende Plenarwoche ist von der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) dominiert. Die erste Aussprache über den Haushaltsentwurf für die Jahre 2027 und 2028 ist für Donnerstag angesetzt. Weiters geplant ist die Etablierung eines Unterstützungsfonds für Alleinerziehende. Kommt es zur Einigung mit den Grünen, könnte das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz beschlossen werden. Für eine "Dringliche Anfrage" wäre zunächst die FPÖ am Zug.

Im Folgenden die Plenarwoche im Detail:

MITTWOCH 10.6. - Beginn 10 Uhr:

1. BUDGETREDE

Zu Beginn der Sitzung erläutert Finanzminister Marterbauer in seiner zweiten Budgetrede die Bundesfinanzgesetze für die Jahre 2027 und 2028. Die genauen Zahlen werden erst im Ministerrat unmittelbar vor dem Plenum vorgelegt. Einiges ist angesichts des Pfades aus dem EU-Defizitverfahren aber schon bekannt. Für kommendes Jahr wird ein Defizit von 3,5 Prozent des BIP angepeilt. 2028 will man mit drei Prozent wieder in dem von der Union erlaubten Rahmen ankommen. Als Einsparungsvolumen wurden zuletzt 2,5 Milliarden genannt. Dieselbe Summe soll aufgebracht werden, um Zukunftsinvestitionen zu ermöglichen.

2. MITARBEITER-PRÄMIE

Das Budgetmaßnahmengesetz betrifft haushaltsrelevante Vorhaben, die noch vor dem Budgetbeschluss in Kraft treten sollen. Dazu zählt eine steuerfreie Mitarbeiter-Prämie für das zweite Halbjahr bis zu einem Betrag von 500 Euro. Wird neben einer Mitarbeiterprämie auch eine Gewinnbeteiligung gewährt, kann insgesamt nur ein Betrag von 3.000 Euro steuerfrei bleiben.

Weiters in der Sammelnovelle enthalten sind mehrere Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung. Dazu gehören Nachschärfungen bei der Wegzugbesteuerung. Konkret wird es eine jährliche Meldepflicht für Personen geben, die ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen und "stille Reserven" von über 100.000 Euro haben. Weiters sollen im Kampf gegen Scheinunternehmensgründungen dem Amt für Betrugsbekämpfung Auskünfte aus dem Kontenregister gewährt sowie die Berechtigung zu Auskunftsverlangen an Kreditinstitute erteilt werden.

Außerdem sollen im Bereich des öffentlichen Dienstes Zuschüsse für Reisekosten und der Jahresdeckel auf die Kosten des Klimatickets gesenkt werden. Für die Verlängerung oder Neuausstellung von Aufenthaltstiteln werden fixe Pauschalgebühren eingeführt. Demnach soll die Gebühr für Personen ab 16 Jahren 91 Euro und für Personen bis 16 Jahre 39 Euro betragen. Die zuletzt erfolgte "überproportionale" Erhöhung der Vergütung für arbeitende Häftlinge wird wieder zurückgenommen.

bei/iga