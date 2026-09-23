Nationalrat: Kraker mahnt, Sitzung beendet

Der Nationalrat hat in der Nacht auf Donnerstag seine rund 15-stündige erste reguläre Plenarsitzung nach der Sommerpause beendet. In den Abendstunden wurden in erster Linie Oppositionsanträge und Rechnungshof-Berichte behandelt. Bei jenem zum Bundesrechnungsabschluss gab es eine Mahnung von Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker, die nachhaltige Reformen, die das Wort verdienten, zur Einhaltung der Budgetziele einforderte.

Als geeignetes Instrument erscheint ihr der künftige Finanzausgleich. Krakers "Reformappell" ging an alle Gebietskörperschaften gleichermaßen, doch nannte sie eine von ihnen explizit: "Die Länder müssten eigentlich Reformen promoten und nicht verhindern." Sie halte das für wichtig, damit etwas weiter gehe im Staat.

Die Abgeordneten treffen sich schon wieder kommenden Montag. Da ist eine Sondersitzung anberaumt, in der die neue Spritpreisbremse beschlossen werden soll.

bei