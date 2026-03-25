Nationalrat mit Fragestunde an Finanzminister Marterbauer

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) stellt sich am Donnerstag im Nationalrat im Rahmen einer Fragestunde den Fragen der Abgeordneten. Nach der Aussprache zu Beginn der Plenarsitzung stehen einige Gesetzesbeschlüsse aus dem Finanzbereich auf der Tagesordnung. Erleichtert werden soll etwa der Börsengang für kleine und mittlere Unternehmen, zudem soll der österreichische Kapitalmarkt attraktiviert werden.

Vorgesehen ist, den für einen Börsegang notwendigen Mindeststreubesitz - also die Quote, wie viele Aktien bei einem Börsegang frei verkauft und gekauft werden können - von 25 auf zehn Prozent zu senken. Zur Umsetzung von EU-Vorgaben stehen außerdem Gesetzesvorlagen zu Ratingagentur und zu einer kleinen Reform des Fiskalrats zur Abstimmung. Anschließend sind Debatten zum nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen und verschiedenen Entschließungsanträgen geplant.

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