Nationalrat - NEOS dringlich gegen Personalnot am Arbeitsmarkt

Die NEOS haben am Donnerstag mit einem Dringlichen Antrag im Nationalrat Maßnahmen gegen den steigenden Arbeitskräftemangel gefordert. Konkret verlangten sie weniger Fehlanreize, Erleichterungen für ausländische Arbeitskräfte, mehr Kinderbetreuung und mehr Bildung. Klubchefin Beate Meinl-Reisinger warnte vor einer Gefährdung von Österreichs Wohlstand. Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) versprach weitere Maßnahmen, sah die Situation aber bereits entschärft.

"Ich glaube, wenn wir so weitermachen, können wir bald zusperren", sagte die NEOS-Chefin in der Begründung ihres Entschließungsantrags. Dennoch wolle die FPÖ niemanden ins Land lassen, und von Bundesregierung und Wirtschaftskammer kämen nur leere Worte. Die Rot-Weiß-Rot-Karte funktioniere nicht, über deren Start-Up-Schiene seien zuletzt gerade einmal zwei Menschen nach Österreich gekommen. Dazu komme ein verzopftes Familienbild vor allem auf ÖVP-Seite, das die Schaffung ganztägiger Kinderbetreuungsplätze verhindere.

Kocher unterstrich, dass der Fachkräftemangel aus konjunkturellen Gründen bereits geringer sei als im Vorjahr. Strukturell sei man aber mit Alterung, einem Trend zur Teilzeit und Verschiebungen zwischen den Branchen hin zu besseren Arbeitsbedingungen konfrontiert. Zu den Forderungen der NEOS verwies er auf steuerliche Maßnahmen wie die Abschaffung der Kalten Progression, die die Belastung bereits gesenkt hätten. Bei den Lehrlingen lobte er die Ausrichtung Österreichs, zuletzt sei hier die Abwassertechnik und erst diese Woche die Pflegelehre dazugekommen.

Bei der Rot-Weiß-Rot-Karte sah der Arbeitsminister Österreich auf dem richtigen Weg, sie sei "schneller, einfacher und praktikabler" geworden. Man sei besser aufgestellt als Deutschland und mit einem ähnlichen Modell wie Kanada ausgestattet. Den Ausbau der Kinderbetreuung bezeichnete er als unabdingbar, dies sei eine gemeinsame Aufgabe der Gebietskörperschaften.

Es sei "entscheidend, ob wir in einer Phase, die demokratisch durchaus herausfordernder wird, genug Arbeitskräfte haben werden", sagte Kocher abschließend: "Aber in den letzten zwei Jahren in dem Bereich, wo ich verantwortlich bin, ist so viel passiert wie nie zuvor."

ham/sag