10.07.2026 12:44:00

Nationalrat: NEOS-Mandatar fordert zu Nein zu Budgetkapitel auf

Ungewöhnliches hat sich am Freitag im Nationalrat im Zuge der Budget-Debatte abgespielt. Ein Mandatar der Koalition, nämlich Veit Dengler von den NEOS, forderte dazu auf, einem Kapitel des Haushaltsvorschlags nicht zuzustimmen. Dabei geht es um das Budget des Bundeskanzleramts, konkret wegen der aus seiner Sicht viel zu hohen Parteienförderung. Das dreijährige Einfrieren der Subvention sei zwar ein guter Schritt, aber viel zu wenig.

Rein technisch beantragte Dengler eine getrennte Abstimmung. Diese wird es ihm und allfällig anderen interessierten Mandataren ermöglichen, gegen diesen Teilaspekt des Budgets zu stimmen. Für die Bundesfinanzgesetze insgesamt hat das freilich nur symbolische Bedeutung. In der entscheidenden so genannten dritten Lesung ist ein Beschluss mit Koalitionsmehrheit de facto fix.

Dengler argumentiert damit, dass die Parteienförderung in Österreich so exorbitant hoch sei, dass sich das nicht mehr rechtfertigen lasse. Sie sei viermal so hoch wie im zweitgroßzügigsten Land Belgien. Und selbst um dessen Niveau zu erreichen, müsste man sie in Österreich 50 Jahre einfrieren. Hier gehe es nicht um Regierung oder Opposition. Mit der getrennten Abstimmung schaffe er für "jene, die Maß halten wollen", die Möglichkeit, gegen dieses eine Kapitel zu stimmen, so Dengler am Rednerpult.

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ATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.
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