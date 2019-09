Nationalrat: Nur Bargeld in der Verfassung noch im Rennen

Das Nationalratsprogramm für die letzte Sitzung vor der Wahl ist heute nicht mehr besonders aufgestockt worden. Von den eingebrachten Gesetzesinitiativen erhielt nur der freiheitliche Antrag, Bargeld in die Verfassung zu schreiben, bei der Fristsetzung zum Abschluss des Plenums Donnerstag spät Abend die nötige Mehrheit.

Freilich stimmten vorerst nur FPÖ und ÖVP dafür, für einen Beschluss Mittwoch kommender Woche braucht es jedoch eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Ansonsten kamen nur unverbindliche Entschließungsanträge (jeweils gegen die FPÖ) durch. So müssen beim nächsten Plenum Anliegen zur Aufstockung des Extremismusreferats und der Gleichbehandlungsanwaltschaft diskutiert werden.

All jene Initiativen, die erst heute eingebracht wurden - etwa das von der ÖVP angepeilte Identitären-Verbot, konnten gar nicht abgestimmt werden, da es dazu eine Zuweisungssitzung gebraucht hätte, die aber nicht anberaumt war. Damit werden die Materien, so es nicht noch unerwartet zu einer weiteren Sondersitzung kommt, frühestens in der kommenden Gesetzgebungsperiode beschlossen.

Auf der Agenda für das Plenum kommende Woche stehen noch zahlreiche interessante Materien, etwa der Versuch, die Schuldenbremse in den Verfassungsrang zu heben.

(Schluss) bei