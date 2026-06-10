10.06.2026 14:13:00

Nationalrat - Steuerfreie Mitarbeiterprämie beschlossen

Der Nationalrat hat am Mittwoch ein Gesetzespaket auf den Weg gebracht, das unter anderem die Möglichkeit einer steuerfreien Mitarbeiter-Prämie von bis zu 500 Euro für das zweite Halbjahr 2026 enthält. Auch beschlossen wurden mehrere Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung, etwa Nachschärfungen bei der Wegzugbesteuerung. Letztere sollen die Kosten für die Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel zum Teil kompensieren.

Direkt nach der Budgetrede des Finanzministers wurden damit haushaltsrelevante Maßnahmen beschlossen. Diese sind nicht Teil des Doppelbudgets, da sie bereits mit Jahresmitte in Kraft treten. Die Sammelnovelle enthält eine jährliche Meldepflicht für Personen, die ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen und "stille Reserven" von über 100.000 Euro haben. Weiters sollen im Kampf gegen Scheinunternehmensgründungen dem Amt für Betrugsbekämpfung Auskünfte aus dem Kontenregister gewährt sowie die Berechtigung zu Auskunftsverlangen an Kreditinstitute erteilt werden.

Beschlossen wurde das Gesetzespaket mit den Stimmen der Regierungsparteien, die Grünen stimmten nur bei einem Teil mit, der eine Zweidrittelmehrheit benötigte. Budgetsprecher Jakob Schwarz kritisierte in der Debatte, dass die Regierung bei Dienstreisen den klimaschädlichen Anreiz, mit dem Auto zu fahren, wieder einführe. Im Bereich des öffentlichen Dienstes sollen Zuschüsse für Reisekosten und der Jahresdeckel auf die Kosten des Klimatickets gesenkt werden. Außerdem werden fixe Pauschalgebühren für die Verlängerung oder Neuausstellung von Aufenthaltstiteln eingeführt. Die zuletzt erfolgte "überproportionale" Erhöhung der Vergütung für arbeitende Häftlinge wird wieder zurückgenommen.

iga/ji

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