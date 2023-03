Nationalrat - Transparenzdatenbank erweitert

Erweitert und übersichtlicher werden soll die Transparenzdatenbank mit einer Novelle, die am Mittwoch - als letzter Gesetzesbeschluss der Plenarwoche - im Nationalrat fixiert wurde. Im zweiten Anlauf (nach einer Rückverweisung an den Ausschuss) doch noch die nötige Zweidrittelmehrheit (ohne FPÖ) erhalten hatte zuvor eine Änderung des Gaswirtschaftsgesetzes.

Die - von der SPÖ nicht mitgetragene - Novelle des Transparenzdatenbankgesetzes bringt eine Kategorisierung der Leistungen. Zudem sollen künftig Mitteilungen spätestens innerhalb von 14 Tagen übermittelt und weitere Informationen mitgeteilt werden. Umgesetzt wird eine Rechnungshofempfehlung, wonach definierende und leistende Stellen verpflichtet werden, einmal jährlich Vollständigkeitserklärungen zu übermitteln. Darüber hinaus wird in Anlehnung an die Veröffentlichung bestimmter Corona-Wirtschaftshilfen eine Rechtsgrundlage für die personenbezogene Veröffentlichung von Leistungen des Bundes zur Abfederung der Preissteigerungen im Energiebereich für Unternehmen geschaffen.

Mit der Änderung des Gaswirtschaftsgesetzes werden Speicherunternehmen in Österreich - um die Energieversorgung in der EU sicherzustellen - dazu verpflichtet, die Aufnahme ihrer Tätigkeit im Voraus der Regulierungsbehörde anzuzeigen. Der Kreis der in Krisenfällen geschützten Kunden wird auf Fernwärmeanlagen erweitert. Damit soll auch im Solidaritätsfall die Energieversorgung gasbetriebener Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und damit eine Wärmeversorgung österreichischer Haushalte längstmöglich gewährleistet sein.

dru