Nationalrats-Beschluss zu Verkehrsverträgen - Scharfe Westbahn-Kritik

Vergangene Nacht hat der Nationalrat beschlossen, dass der Verkehrsminister zu Ausgaben von 11 Milliarden Euro ermächtigt werde, um damit bis 2034 Verkehrsdienstverträge mit den ÖBB auf der Schiene zu finanzieren. Die mehrheitlich private Westbahn reagiert mit scharfer Kritik: Direktvergaben auf 15 Jahre seien nicht mehr erlaubt, ein von der Westbahn dazu angestrengtes Verfahren ist anhängig.

Die Abgeordneten seien falsch bzw. unzureichend informiert worden, empörte sich Westbahn-Direktor Erich Forster Freitagvormittag bei einem Hintergrundgespräch vor Journalisten in Wien. Die Westbahn pocht darauf, dass Direktvergaben an die Österreichischen Bundesbahnen dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit widersprechen, es müssten vorher Vergleichsangebote von Mitbewerbern, etwa der Westbahn, eingeholt werden. Konkret wurde in dem gestern - gegen die Stimmen der NEOS - beschlossenen Gesetz formuliert, dass der Verkehrsminister zu budgetären Vorbelastungen im Ausmaß von 11,024 Mrd. Euro ermächtigt werde, um damit in den kommenden 15 Jahren Verkehrsdienstleistungen des ÖBB Personenverkehrs auf der Schiene zu finanzieren. Laut Forster ist dieser Betrag um 3 Mrd. Euro zu hoch angesetzt, auch wenn man die angekündigte Verdichtung und Verstärkung des Bahnverkehrs mit einberechnet. Der Antrag im Budgetausschuss des Nationalrats wurde übrigens von ÖVP und FPÖ eingebracht.

Statt einer - laut Westbahn ohnehin nicht mehr erlaubten - Direktvergabe auf 15 Jahre oder auch einer Direktvergabe auf 10 Jahre sollte nun etwa in der Ost-Region zunächst eine Notvergabe durchgeführt werden. Innerhalb von drei bis fünf Jahren sollte der Bahnverkehr in der Ost-Region - Wien, NÖ und das Burgenland - auf mehrere kleine Lose aufgeteilt werden und für diese dann extra Ausschreibungen durchgeführt werden, damit mehrere Bewerber anbieten könnten, schlägt Forster vor. Die Westbahn würde sich dann bewerben können und würde günstiger anbieten als die ÖBB, so der Westbahn-CEO.

Die Westbahn würde gerne nur den Bahnbetrieb übernehmen, die Züge sollte der Staat besitzen und zur Verfügung stellen: Forster ortet einen internationalen Trend, dass der Aufgabenträger selber die Züge für den Bahnbetrieb kauft und dann den bei den Ausschreibungen siegreichen Bahn-Betreibern zur Verfügung stelle. Vorteil dieses Systems wäre, dass der Bund Züge zu besseren Konditionen kaufen und finanzieren könne als jedes einzelne Bahnunternehmen. Eine Rückkehr in Richtung eines staatlichen Bahnbetriebs sieht Forster darin nicht. Die Westbahn, die seit Beginn ihres Fahrbetriebs im Dezember 2011 in den roten Zahlen fährt, hatte im Sommer die Hälfte ihrer Züge an die Deutsche Bahn verkauft. Ab Fahrplanwechsel im Dezember bietet sie nur mehr die Hälfte des bisherigen Fahrplans auf der Westbahnstrecke an.

Forster kritisierte auch das jüngst unterzeichnete "Memorandum of Understanding" zwischen dem Bund und den drei Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland, in dem man sich zu einem Ausbau des Bahnverkehrs in der Ost-Region und zur Direktvergabe durch die SchIG (Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft) an die ÖBB-Personenverkehrs AG bekennt. Statt der SchIG sollte der VOR handeln und Ausschreibungen für einzelne Lose in der Ost-Region machen, fordert er.

Anwältin und Vergaberechtsspezialistin Kathrin Hornbanger erläuterte die Rechtsansicht der Westbahn: Laut EU-Recht dürfen Direktvergaben auf 15 Jahre nur bis zum 3. Dezember 2018 gemacht werden, das Verkehrsministerium habe aber für den neuen 15-jährigen Verkehrsdienstevertrag in der Ostregion die entsprechende - ein Jahr davor zu erfolgende - Ankündigung zu spät, nämlich am 4. Dezember 2018, gemacht. Die Westbahn hat sich deswegen ans Bundesverwaltungsgericht gewandt, eine Entscheidung werde in Kürze erwartet. Sollte das BVwG der Westbahn recht geben, so müsse das Verkehrsministerium ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember zunächst den Bahnverkehr über eine Notvergabe sichern. Dann müssten weitere Bewerbungen eingeholt werden und die Angebote auf Wirtschaftlichkeit geprüft werden, so die Juristin, die sich in einem Gutachten für die Westbahn gegen weitere Direktvergaben ausgesprochen hat, weil damit der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verletzt werde.

