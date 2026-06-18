Alliance Holdings GP LPPartnership Units Aktie
WKN DE: A0JLY8 / ISIN: US01861G1004
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18.06.2026 12:59:58
NATO: US lashes out, alliance head says everything's fine
US Secretary of Defense Pete Hegseth threatened NATO allies over lack of spending and tepid support for the war in Iran. Members say they are on the right path but need time as NATO boss Mark Rutte, claims all is good.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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