Nato begrüßt Verlegung von US-Truppen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die geplante Verlegung von etwa 2000 US-Soldaten nach Europa begrüßt. Damit werde die Abschreckung und Verteidigung der Allianz gestärkt, betonte Stoltenberg am Mittwochabend in Brüssel. "Dies ist ein starkes Signal für das Engagement der USA." Auch andere Staaten stellten zusätzliche Luft-, Land- und Seestreitkräfte zur Verfügung.

Angesichts des Aufmarschs von mehr als 100 000 russischen Soldaten in der Nähe der Ukraine wird befürchtet, dass der Kreml einen Einmarsch in sein Nachbarland plant. Moskau bestreitet das. Für möglich wird auch gehalten, dass die russische Seite Ängste schüren will, um die Nato zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen./mjm/DP/he