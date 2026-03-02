02.03.2026 18:34:39

Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat die europäischen Alliierten aufgefordert, die USA und Israel im Iran-Krieg zu unterstützen. Das Vorgehen gegen den Iran sei auch für die Sicherheit in Europa entscheidend, sagte er in einem Interview des ARD-Studios Brüssel. "Das bedeutet: Wo immer wir helfen können, müssen wir helfen."

Rutte erläuterte, dass die Verbündeten das Geschehen auch ohne direkte Beteiligung an den Militäroperationen durch Logistik und Zugang unterstützen könnten. Entsprechende Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in diese Richtung halte er für außerordentlich wichtig.

Rutte: Iran seit Jahren reale Bedrohung

Rutte machte zudem klar, dass er die Angriffe auf den Iran uneingeschränkt gutheißt. "Ich halte es für sehr wichtig, was die USA hier gemeinsam mit Israel tun", sagte er und verwies auf die Militärschläge gegen das iranische Atom- und Raketenprogramm sowie die Tötung des iranischen Staatsoberhaupts Ajatollah Ali Chamenei. Es sei wirklich entscheidend, dass der amerikanische Präsident Donald Trump diese Entscheidung getroffen habe.

Der Iran sei seit Jahren eine reale Bedrohung - auch für Deutschland. Wenn das Land in Besitz nuklearer und ballistischer Fähigkeiten käme, wäre das eine noch größere Bedrohung. "Es wäre ein Würgegriff um Israel. Es könnte potenziell die Niederlage Israels bedeuten", fügte der frühere niederländische Regierungschef hinzu.

Zur Frage nach einer möglichen Bündnisbeteiligung an dem Krieg sagte Rutte, es gebe absolut niemanden, der glaube, dass die Nato daran beteiligt werde. "Das ist Iran, das ist der Golf, das ist außerhalb des Nato-Gebiets", erklärte er mit Blick auf den Geltungsbereich der Beistandsklausel des Bündnisses./aha/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:16 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. Der Dow verbucht Verluste. Die Märkte in Fernost beendeten den Handel am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen