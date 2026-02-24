24.02.2026 11:01:38

Nato-Chef Rutte: Ukraine braucht wirksame Sicherheitsgarantien

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat zum vierten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine wirksame Sicherheitsgarantien für einen dauerhaften Frieden gefordert. "Wenn die Kämpfe endlich aufhören, muss der Frieden Bestand haben", sagte Rutte im Nato-Hauptquartier in Brüssel. Dafür brauche es starke ukrainische Streitkräfte und Sicherheitsgarantien von Europa, Kanada und den Vereinigten Staaten, fügte der Niederländer hinzu.

Rutte lobte den Mut der ukrainischen Bevölkerung und Soldaten. "Die Ukraine ist eine Nation stiller Helden." Es sei unerlässlich, dass die Ukraine weiterhin die militärische, finanzielle und humanitäre Hilfe erhalte, die sie benötige. Die Ukraine brauche mehr Unterstützung. "Denn ein Versprechen von Hilfe beendet keinen Krieg."/tre/DP/jha

