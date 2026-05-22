Troops Aktie
WKN DE: A3C7PV / ISIN: KYG9094C1042
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22.05.2026 11:03:30
NATO chief welcomes Trump decision to send troops to Poland
Alliance head Mark Rutte commented on US President Donald Trump's decision on sending troops to Poland. More on DW.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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