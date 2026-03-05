|
05.03.2026 21:29:38
Nato erhöht wegen Iran Einsatzbereitschaft der Raketenabwehr
MONS (dpa-AFX) - Die Nato erhöht wegen des iranischen Raketenbeschusses auf die Türkei die Alarm- und Einsatzbereitschaft ihrer ballistischen Abwehrsysteme. Das teilte ein Sprecher des militärischen Hauptquartiers im belgischen Mons mit./aha/DP/jha
