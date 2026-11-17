BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte und der britische Verteidigungsminister Wes Streeting haben den ukrainischen Angriff auf die von Russland erbaute Brücke zur Halbinsel Krim als legitimes und notwendiges Verteidigungsmanöver gewertet. Rutte sagte am Rande eines Treffens der Ukraine-Unterstützergruppe UDCG in Brüssel, es sei wichtig, dass sich die Ukraine verteidige. Dies bedeute auch, logistische Knotenpunkte anzugreifen.

"Es ist unvermeidlich, dass sie das tun", fügte Rutte hinzu. Nach den Aufnahmen in den Medien sehe es so aus, als seien die Ukrainer erfolgreich gewesen.

Streeting sagte: "Ich denke, wir haben gerade ein weiteres Beispiel für den Einfallsreichtum der Ukrainer und die unbedingte Entschlossenheit der Ukraine gesehen, sich gegen die russische Aggression zu verteidigen." Man stehe der Ukraine dabei zur Seite./aha/DP/jha