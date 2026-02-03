03.02.2026 11:23:38

Nato-Generalsekretär Rutte zu Besuch in Kiew

KIEW (dpa-AFX) - Der Nato-Generalsekretär Mark Rutte ist zu einem Besuch in der von Russland angegriffenen Ukraine eingetroffen. Auf Bildern, die der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf sozialen Netzwerken veröffentlichte, ist zu sehen, wie die beiden auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew Grablichter am Mahnmal für gefallene Soldaten abstellen. Es sei wichtig, das Andenken derjenigen zu ehren, die ihr Leben für die Verteidigung ihrer Heimat geopfert hätten, schrieb Selenskyj dazu.

Ruttes Besuch kommt vor dem Hintergrund neuer schwerer russischer Angriffe auf zivile Objekte, speziell Energieanlagen in der Ukraine. US-Präsident Donald Trump hatte erst vor wenigen Tagen erklärt, Kremlchef Wladimir Putin sei seiner Bitte nach einer Pausierung der Angriffe wegen der enormen Kälte in der Ukraine nachgekommen. Die jüngsten Attacken zeigen, dass diese begrenzte Feuerpause nun vorbei ist.

Am Mittwoch soll in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, eine neue Verhandlungsrunde zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine beginnen. Die USA fungieren dort als Vermittler zwischen den Kriegsparteien. Russland fordert für ein Ende der Gewalt unter anderem weitere Gebiete in der Ukraine und einen Verzicht des Landes auf den angestrebten Beitritt zur Nato./bal/DP/nas

