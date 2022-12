Nato-Generalsekretär Stoltenberg zu Gesprächen in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg setzt am Donnerstag seine Gespräche in Berlin fort. Bevor er am Nachmittag mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (beide SPD) zusammentrifft, hält Stoltenberg am Morgen bei der Berliner Sicherheitskonferenz eine Rede. Hauptthema dürfte jeweils die Situation in der Ukraine und deren Unterstützung durch die Mitglieder des Verteidigungsbündnisses sein. Bei der Sicherheitskonferenz sprechen auch die Verteidigungsminister von Finnland und Schweden. Beide Länder haben angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine einen Antrag auf Nato-Mitgliedschaft gestellt./mi/DP/nas