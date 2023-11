Nato-Generalsekretär: Ungarn soll "ohne weitere Verzögerung" Betritt Schwedens ratifizieren

BRÜSSEL (AFP)--Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Ungarn dazu aufgerufen, "ohne weitere Verzögerung" Schwedens Beitritt zu dem Verteidigungsbündnis zu ratifizieren. Die ungarische Regierung hätte wiederholt erklärt, Ungarn werde nicht als letztes Mitglied den schwedischen Beitritt ratifizieren, sagte Stoltenberg am Rande von Gesprächen mit Ungarns Präsidentin Katalin Novak am Mittwoch in Brüssel. "Jetzt zähle ich auf Ungarn, diese Verpflichtung zu erfüllen", bekräftigte er.

Schweden hatte ebenso wie das Nachbarland Finnland die Nato-Mitgliedschaft in Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Mai vergangenen Jahres beantragt. Während Finnland bereits im April in das Verteidigungsbündnis aufgenommen wurde, scheiterte der Beitritt Schwedens bislang am Veto Ungarns und der Türkei.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan legte dem Parlament im vergangenen Monat offiziell den Antrag Schwedens auf Nato-Mitgliedschaft vor.

Novak sagte, sie persönlich unterstütze Schwedens Beitritt, es sei aber die Aufgabe des Parlaments, diesem zuzustimmen. "Einige ungarische Abgeordnete argumentieren, dass Schweden die Arbeitsweise des ungarischen Parlaments mit recht deutlichen Worten verurteilt oder verurteilt hat", sagte die enge Vertraute des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban.

