Nato-Generalsekretär: Verbündete tun "alles", was Trump verlangt

Von Vera Bergengruen

DOW JONES--Laut Nato-Generalsekretär Mark Rutte tun die europäischen Verbündeten "alles, was die USA verlangen." Allerdings seien einige "etwas zögerlich" gewesen, Unterstützung zu leisten, als die USA ihre Militäroperation im Iran starteten. "Die überwältigende Mehrheit der Europäer hat das getan, was die USA verlangt haben und was zuvor für solche Fälle vereinbart wurde", sagte Rutte am Donnerstag im Ronald Reagan Presidential Foundation & Institute in Washington. "Sie haben die Forderungen von Präsident Trump zur Kenntnis genommen und reagieren darauf."

Rutte sagte, dass US-Präsident Donald Trump bei ihrem Treffen im Weißen Haus am Mittwoch seine Enttäuschung klar zum Ausdruck gebracht habe. "Als es darum ging, logistische und sonstige Unterstützung zu leisten, die die Vereinigten Staaten im Iran benötigten, waren einige Verbündete, gelinde gesagt, etwas langsam", so der Nato-Generalsekretär. "Fairerweise muss man sagen, dass sie auch etwas überrascht waren … Präsident Trump hatte sich entschieden, die Verbündeten nicht im Voraus zu informieren."

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April 09, 2026 13:31 ET (17:31 GMT)