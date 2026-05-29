29.05.2026 09:00:38

Nato sagt Rumänien nach Drohnen-Einschlag Unterstützung zu

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Nato hat Rumänien nach dem Einschlag einer Drohne in ein Wohnhaus einen Ausbau der Abwehrfähigkeiten in Aussicht gestellt. "Wir verurteilen Russlands Rücksichtslosigkeit, und die Nato wird ihre Verteidigung gegen alle Bedrohungen weiter stärken - auch gegen Drohnen", teilte Sprecherin Allison Hart mit. Generalsekretär Mark Rutte stehe nach dem Einschlag der Drohne in Kontakt mit den rumänischen Behörden. Zu dem Vorfall sei es gekommen, als Russland ukrainische Infrastruktur nahe der Grenze angegriffen habe.

Das EU- und Nato-Land Rumänien hatte zuvor um Unterstützung gebeten. Wie das Außenministerium in Bukarest mitteilte, soll vor allem der Transfer von Drohnenabwehrtechnik beschleunigt werden./aha/DP/stk

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