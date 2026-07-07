Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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07.07.2026 15:03:21
NATO summit: Allies in Ankara for talks, defense deals
The leaders of NATO's 32 member states are holding two days of talks in the Turkish capital. NATO Secretary General Mark Rutte said the summit aims to ensure the military alliance "continues to deliver." DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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