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WKN DE: A1W8PZ / ISIN: JP3921700005
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04.07.2026 02:19:22
NATO summit: European members and Canada pledge long-term Ukraine aid
The NATO alliance's European members and Canada have signaled a readiness to fully take over the financing of Ukraine's fight against Russia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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