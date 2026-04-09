Nato: Trump erwartet konkrete Zusagen bei Straße von Hormus

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump erwartet nach einem Gespräch mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte laut dessen Sprecherin konkrete Zusagen der Verbündeten für eine Unterstützung bei der Sicherung der Straße von Hormus. Rutte tausche sich mit den Partnern über seine Gespräche in Washington aus, teilte Nato-Sprecherin Allison Hart der Deutschen Presse-Agentur mit. "Es ist klar, dass die Vereinigten Staaten konkrete Zusagen und Maßnahmen erwarten, um die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus zu gewährleisten."

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf einen hochrangigen Nato-Beamten, dass die USA innerhalb von Tagen konkrete Pläne der europäischen Verbündeten dazu erwarteten. Ähnliches berichtete der "Spiegel".

Trump hatte die Nato-Verbündeten wiederholt aufgefordert, die USA bei der Sicherung der Straße von Hormus zu unterstützen. Da diese sich angesichts laufender Kampfhandlungen zunächst mit Zusagen zurückhielten, kritisierte der US-Präsident sie mehrfach scharf.

Trump übt auch nach Treffen mit Rutte Kritik

Nicht einmal 24 Stunden nach Verkündung der fragilen Waffenruhe im Iran-Krieg hatte Rutte am Mittwoch Trump in Washington getroffen. Auch danach äußerte Trump auf der Plattform Truth Social seinen Unmut: "Die Nato war nicht da, als wir sie brauchten, und sie wird auch nicht da sein, wenn wir sie wieder brauchen", schrieb er in Großbuchstaben. In einem weiteren, knappen Post warf er Nato-Partnern am Donnerstag vor, ohne Druck nichts zu verstehen. Konkreter wurde er dabei allerdings nicht.

Der Iran hatte die Straße von Hormus Anfang März als Reaktion auf die Angriffe der USA und Israels blockiert. Der Transport von Öl - und Flüssiggas aus dem Persischen Golf durch die Straße von Hormus war damit praktisch nicht mehr möglich, die Weltmarktpreise stiegen rasant an./rdz/DP/men