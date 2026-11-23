WARSCHAU/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach dem Absturz dreier russischer Marschflugkörper in Polen will die Nato den Luftraum über dem Land stärker überwachen. "Frühwarnflugzeuge des Bündnisses erhöhen bereits den Schutz des polnischen Luftraums", schrieb Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz auf X.

Der Einsatz sei eine Reaktion auf die jüngsten Vorfälle und Ausdruck der Bündnisverpflichtungen der Nato gegenüber Polen, so Kosiniak-Kamysz weiter. Sein Stellvertreter Pawel Zalewski sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP, die Nato werde Polen ein Awacs-Frühwarnflugzeug zur Verfügung stellen.

Am Freitag waren während massiver russischer Luftschläge auf die Ukraine drei Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der polnischen Staatsanwaltschaft handelt es sich in allen drei Fällen um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101. Sie sollen im vierten Quartal dieses Jahres in einem Rüstungswerk in Dubna, etwa 140 Kilometer nördlich von Moskau hergestellt worden sein.

Hauptstützpunkt der Awacs-Aufklärer ist in Geilenkirchen

Details zu dem verstärkten Einsatz der Nato-Aufklärungsflugzeuge vom Typ Awacs gab es zunächst nicht. Hauptstützpunkt der Flotte ist der Nato-Flugplatz Geilenkirchen bei Aachen. Sie besteht aus 14 Maschinen und wurde schon zuvor vor allem zur Überwachung des Luftraums im östlichen Europa eingesetzt.

Die Awacs sind mit ihrem pilzförmigen Radaraufbau in der Lage, Flugobjekte in mehr als 400 Kilometern Entfernung zu orten und zu identifizieren. Die von ihnen gewonnenen Informationen können die Flugzeuge über Datenlinks in nahezu Echtzeit an Kräfte am Boden, auf See oder in der Luft weitergeben. Damit können sie auch als fliegende Gefechtsleitstände eingesetzt werden./dhe/DP/mis