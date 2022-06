Nato will schnelle Eingreiftruppe massiv aufstocken

Madrid (Reuters) - Die schnelle Eingreiftruppe der Nato soll laut Generalsekretär Jens Stoltenberg massiv ausgeweitet werden.

"Wir werden die NATO-Eingreiftruppe umgestalten und die Zahl unserer schnellen Eingreifkräfte auf weit über 300.000 aufstocken", sagte Stoltenberg am Montag im Vorfeld des Nato-Gipfels in Madrid. Bisher umfasst die sogenannte "Nato Response Force" rund 40.000 Soldaten. Stoltenberg kündigte zudem eine Neudefinition der Beziehungen zu Russland an. Er erwarte, dass die Bündnispartner deutlich machten, "dass Russland eine direkte Bedrohung für unsere Sicherheit, unsere Werte und die auf Regeln basierende internationale Ordnung darstellt".

Im Jahr 2010 wurde das Land noch als "strategischer Partner" der westlichen Verteidigungsallianz bezeichnet. "Das wird in dem strategischen Konzept, auf das wir uns in Madrid einigen werden, nicht der Fall sein", sagte Stoltenberg. Die Staats- und Regierungschefs der 30 Nato-Mitgliedsländer kommen von Dienstag bis Donnerstag in der spanischen Hauptstadt zusammen.

(Bericht Sabine Siebold and Marine Strauss, geschrieben von Nette Nöstlinger, redigiert von Elke Ahlswede.)