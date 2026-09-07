NATOCO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NATOCO präsentierte in der am 04.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 76,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 57,28 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,76 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NATOCO einen Umsatz von 5,55 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at