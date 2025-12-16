NATOCO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NATOCO hat am 15.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 45,91 JPY. Im Vorjahresviertel hatte NATOCO 41,45 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,70 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NATOCO einen Umsatz von 5,54 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 150,62 JPY. Im letzten Jahr hatte NATOCO einen Gewinn von 126,60 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 22,28 Milliarden JPY – ein Plus von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem NATOCO 20,75 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

