NATOCO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NATOCO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 55,77 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,99 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,29 Prozent auf 6,04 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at