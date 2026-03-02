|
NATOCO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
NATOCO hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 31,51 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NATOCO noch ein Gewinn pro Aktie von 35,44 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,61 Prozent zurück. Hier wurden 5,47 Milliarden JPY gegenüber 5,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
