Natori hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Natori hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15,84 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 25,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,66 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,20 Milliarden JPY umgesetzt.

