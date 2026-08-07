Natori öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Natori hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 47,30 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,190 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,85 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at