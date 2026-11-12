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12.11.2026 06:31:28
Natori präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Natori hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 37,64 JPY gegenüber 15,84 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Natori mit einem Umsatz von insgesamt 11,74 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,67 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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