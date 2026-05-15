Natori stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Natori gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 9,01 JPY, nach -16,240 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,19 Prozent auf 10,70 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Natori hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 106,70 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 107,45 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Natori im vergangenen Geschäftsjahr 48,58 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Natori 48,89 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at