Natori veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Natori lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 83,04 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Natori 69,18 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,16 Milliarden JPY – ein Plus von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Natori 14,11 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at